Fernanda Paes Leme anuncia saída de podcast com Giovanna Ewbank e revela motivo

Apresentadora espera o nascimento de sua primeira filha com Victor Sampaio: ‘Início de uma vida nova’

Reprodução/YouTube/GIOH Fernanda Paes Leme está grávida de Victor Sampaio



A apresentadora Fernanda Paes Leme anunciou saída do podcast “Quem Pode, Pod”, que idealizou ao lado de Giovanna Ewbank. O motivo é sua gravidez. Aos 40 anos, Paes Leme espera o nascimento de sua primeira filha, Pilar, com o empresário Victor Sampaio. “Chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissional e pessoalmente. O Quem Pode, Pod foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. eu acertei, errei, virei meme, brilhei, com certeza. Eu refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro”, declarou. A atriz agradeceu, especialmente, a colega Giovana Ewbank e relembrou momentos da parceria. “É um fim e o início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando e a gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu sei que o Quem Pode, Pod é minha casa e que as portas estão sempre abertas”, disse.