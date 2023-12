Roberta Miranda sofre acidente de carro e detalha estado de saúde: ‘Doendo muito’

Cantora detalhou que vem sofrendo com dores nos ombros após choque entre automóveis

Reprodução/Instagram/@robertamiranda Roberta Miranda sofreu acidente nesta terça-feira, 26



A cantora Roberta Miranda sofreu um acidente automobilísticos com a família durante viagem na última terça-feira, 26. Segundo ela, seu automóvel foi atingido por outro e os carros ficaram destruídos. “Isso realmente é Deus. O cara bateu no meu carro, bati com a cabeça no volante. É brincadeira? Realmente aconteceu agora mesmo, mas está tudo bem”, descreveu. Sobre o estado de saúde, ela conta que se assustou e enfrenta dores no ombro, região onde bateu com mais força. “Só para tranquilizar os fãs que estão falando sobre essa fatalidade, o cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás. O carro parado. Nossa, bateu minha cabeça, mas primeiro foi o ombro e protegi a cabeça. Tomei remédio. O que está doendo é o ombro, está doendo muito. Rezar muito e tomar muito cuidado”, disse. No momento, a sertaneja estava acompanhada de sua sobrinha, que também enfrenta dores na cabeça.