Fernanda Paes Leme lamenta ‘afastamento’ de Bruno Gagliasso em publicação de aniversário

“Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que nos encontramos, temos muita história”, compartilha a artista sobre a mudança na relação com o ator

Reprodução/Instagram A atriz Fernanda Lemes lamenta o afastamento com Bruno Gagliasso



Neste sábado (13), a atriz Fernanda Paes Leme expressou pesar pelo “afastamento” do também ator Bruno Gagliasso, esposo de Giovanna Ewbank. Entre elas, a amizade se mantém e chegaram a dividir o podcast Quem Pode, Pod. Neste mês, elas retomarão sua colaboração no programa Quem Não Pode, Se Sacode, no canal GNT. Em um texto publicado em seus stories no Instagram, onde parabenizava o ator pelo aniversário, ela esclareceu: “Ninguém brigou. Teve um afastamento e, quem sabe, um dia eu saiba o porquê. Ou talvez não. E está tudo bem de coração.” Grávida, a artista mencionou que sua filha poderia ter nascido no dia do ator, porém confessou que torcia que a bebê esperasse. Ela explicou que o dia 13 é o “dia do Bruno”. “Já celebramos este dia de maneiras tão especiais e em tantos lugares”, afirmou. Fernanda continuou: “Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que nos encontramos, que conversamos de verdade e que realmente estivemos próximos, olhando nos olhos, temos muita história e eu queria que este dia continuasse sendo dele”.

Para finalizar, a artista desejou que Bruno “siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu olho brilhar de verdade e sendo esse cara único e imprevisível”. A relação entre os dois iniciou em 1998, quando se conheceram no Rio de Janeiro, cidade para onde a atriz se mudou para atuar no seriado “Sandy & Júnior”. Ao longo dos anos, os amigos compartilharam momentos marcantes, como a participação juntos na novela “América” em 2004. Apesar da amizade sólida, afastamento entre Fernanda e Bruno foi motivado pelo ciúme de Giovanna Ewbank.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA