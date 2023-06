Giovanna Ewbank conta que já recebeu ‘estranguladinha’ de Bruno Gagliasso durante sexo

Nesta ocasião, a atriz conta que seu marido estava interpretando o vilão em uma série, e ele, conta Gio, tem o costume de levar seus personagens para a vida pessoal

A atriz Giovanna Ewbank, de 36 anos, durante a gravação de seu podcast “Quem pode, pod!”, relembrou de ter uma transa com o Bruno Gagliasso em que o marido tentou ser um pouco mais violento na relação. Na conversa, ela contou que Gagliasso costuma incorporar seus personagens na cama, e este caso ocorreu durante o preparo do ator para viver um vilão na série “Dupla Identidade”. “Teve uma vez que eu estava namorando com ele, transando, ele pegou assim no meu pescoço e eu falei: ‘você tá de sacanagem'”, relatou a atriz. A outra apresentadora, Fernanda Paes Leme, sugeriu que o ator possa curtir uma transa com mais “pegada”. “Calma, tudo bem, ele estava ali fazendo um personagem e tal, mas tem uma coisinha… Eu não gosto”, respondeu Giovanna. “Como se chama isso? Estranguladinha no sexo”, completou Paes Leme aos risos.