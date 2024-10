Fernanda Torres receberá homenagem da Critics Choice por ‘Ainda Estou Aqui’

Premiação é uma forma de reconhecer seu desempenho no longa ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles e inspirado na obra de Marcelo Rubens Paiva

Reprodução/Instagram/oficialfernandatorres/14.06.2021 'Ainda Estou Aqui' não apenas rendeu a Fernanda Torres essa honraria, mas também conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza



Fernanda Torres receberá o Actress Award de Filme Internacional da Critics Choice Association durante a 4ª Celebração Anual de Cinema Latino & Televisão. A premiação é uma forma de reconhecer seu desempenho no longa “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e inspirado na obra de Marcelo Rubens Paiva. Este reconhecimento destaca a importância da atriz no cenário cinematográfico. Além de Torres, outras personalidades do cinema também serão homenageadas. As atrizes Zoe Saldanha e Adriana Barraza, assim como o diretor Pablo Larraín, estão entre os agraciados da noite. A celebração promete ser um evento marcante, reunindo talentos que têm contribuído significativamente para a indústria audiovisual.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O filme “Ainda Estou Aqui” não apenas rendeu a Fernanda Torres essa honraria, mas também conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza. Essa vitória reforça a qualidade da produção e a relevância da narrativa abordada, que toca em temas profundos e emocionantes. Adicionalmente, a obra foi selecionada para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025, o que evidencia seu potencial internacional. A escolha do filme para essa competição prestigiosa é um reflexo do talento e da dedicação de toda a equipe envolvida na sua realização.

Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA