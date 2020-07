Fernando confirma (mais um) término com Maiara; cantora manda indireta

Cantor citou “crises que desgastaram o relacionamento” em texto no Instagram

Reprodução/Instagram Fernando e Maiara não estão mais juntos



O sertanejo Fernando usou seu Instagram para confirmar o fim de seu relacionamento com Maiara – que faz dupla com Maraisa. Ambos haviam reatado na última semana depois do que teria sido uma crise de ciúmes motivada por uma curtida do cantor em uma foto de Rafa Kalimann de biquíni. Desta vez, porém, ele aproveitou para, em textão, explicar os motivos do namoro ter chegado ao fim. “‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida.”

Ele foi além e disse que ambos tiveram “crises que desgastaram” o relacionamento. “Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá!”

Apesar da declaração, no entanto, Maraisa passou a usar suas redes sociais para o que fãs apontam como indiretas para Fernando. “Não sou tua meio amiga, nem teu quase amor”, afirmou em uma das frases repostadas. “Não me doo pela metade. Ou sou tudo ou sou nada. Não suporto meio termos”, seguiu o texto.

Fernando e Maiara estavam juntos, entre muitas idas e vindas – todas públicas – desde março de 2019. Em diversas vezes, ambos deixaram de se seguir nas redes sociais e chegavam a apagar fotos juntos, apenas para, algum tempo depois, retomarem o relacionamento.