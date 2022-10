Fernando Zor é criticado ao criar lista de ‘mulher ideal’: ‘Nem muito magra nem gorda’

Sertanejo afirmou em redes sociais que busca por mulher católica, eleitora de Jair Bolsonaro e que saiba cozinhar ‘arroz soltinho’; publicação foi excluída após repercussão negativa

Reprodução/Instagram/@fernando Fernando Zor excluiu postagem das redes sociais após polêmica e acusações de machismo



O sertanejo Fernando Zor foi alvo de críticas nas redes sociais nesta semana. Os comentários vieram após o artista listar qualidades para o que ele considera ser uma namorada ideal. Segundo a preferência de Zor, para namorá-lo, a mulher perfeita deve ser católica, ter pés pequenos, votar em Jair Bolsonaro, saber cozinhar “arroz soltinho” e ovo frito de gema mole. O cantor revelou os detalhes que o agradam na aparência física, afirmando desejar uma companheira que não seja “nem muito magra nem gorda”. As observações geraram revolta entre os seguidores, que consideraram as falas machistas. “Essas são as características da minha mulher ideal. Se enquadrou no perfil? Não é tão difícil me agradar”, escreveu a dupla de Sorocaba em uma publicação. A postagem foi excluída do Instagram após a repercussão negativa. A assessoria de Fernando se posicionou, afirmando que o post era uma brincadeira. “Quem conhece o Fernando sabe do jeito dele mais brincalhão e descontraído”, afirmou comunicado.