Julio Rocha dá detalhes de chá revelação desastroso: ‘Deu tudo errado’

Ator explicou à Jovem Pan o que aconteceu e contou por que o filho mais velho ficou tão chateado

Reprodução/Instagram/juliorocha_ Julio Rocha organizou um chá revelação que deu errado após balão sair voando



O ator Julio Rocha e sua esposa, Karoline Kleine, esperam o terceiro filho do casal. Eles decidiram entrar na atual moda de fazer um chá revelação, mas o evento acabou sendo desastroso e eles ainda não sabem qual é o sexo do bebê. “Eu quis preparar tudo achando que estava arrasando e, infelizmente, deu tudo errado”, contou o ator em entrevista à Jovem Pan. Julio postou nas redes sociais um vídeo mostrando que os dois balões que seriam estourados e revelariam o sexo da criança saíram voando. No dia, estava ventando e chovendo. Ao tentar pegar um dos balões, a decoração do evento foi derrubada e todos ficaram sem entender o que estava acontecendo. “Resolvi postar porque nós não temos essa de só querer mostrar perfeição! Meu filho [José, de 3 anos] foi o que ficou mais triste porque estávamos fazendo o esquenta para chá há uma semana. Em segundo, a Karol, que nunca ficou ansiosa com revelação, mas ficou bem chateada com tudo o que aconteceu.”

O artista explicou que o filho mais velho ficou triste porque foi ele que, sem querer, soltou o segundo balão. O primeiro saiu voando sozinho. O filho mais novo do casal, Eduardo, de 2 anos, estava dormindo no momento. “Agora estamos tentando entender se esse foi um sinal para a gente só saber o sexo quando nascer ou se faremos outra tentativa de chá revelação”, comentou Julio. Nas redes sociais, ele disse que no dia “deu vontade de tomar um chá de sumiço”. “Minha mãe pareceu não entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu não sei de onde veio esta moda de chá revelação”, comentou. Sem perder o bom humor, Julio também brincou: “Bons tempos em que a grande revelação relacionada à gravidez era o exame de DNA do Ratinho… ali sim era revelação. Estou achando que é melhor deixar o médico revelar e tomar um chá de camomila para acalmar”. Karoline está grávida de 10 semanas. Assista ao vídeo: