Filha da cantora Vanusa pede dinheiro nas redes sociais: ‘Estou sem comer’

Aretha Marcos divulgou seus dados bancários e fez um apelo; seguidores aconselharam ela voltar a cantar

Reprodução/Instagram/arethamarcos Aretha Marcos, filha de Vanusa. pediu ajuda para comprar ao menos um café



Filha da cantora Vanusa, Aretha Marcos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para pedir ajuda financeira. Em um post no Instagram, a artista divulgou seus dados bancários e fez um apelo: “Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada, poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem”. Aretha é cantora e, na década de 80, quando tinha apenas 7 anos, apresentou na Globo o especial “Plunct, Plact, Zuuum”. Os seguidores da artista, que atualmente está com 48 anos, comentaram a publicação incentivando ela a retomar sua carreira artística.

“Volta a cantar, querida, você consegue e tem um talento imenso”, disse uma seguidora. “Você é tão talentosa, tem infinitas qualidades, foque nisso pra recomeçar. Nessa vida, ninguém tem dó da gente”, escreveu outra. “Que tal tocar em barzinhos de noite? Tenho certeza que terão vários à sua disposição, você tem uma voz linda e é filha da Vanusa! Aretha, você não precisa passar por isso”, acrescentou mais uma. Essa não é a primeira vez que a cantora pede ajuda financeira pela internet. No ano passado, ela chegou a fazer uma vaquinha virtual para tentar arrecadar R$ 150 mil para comprar uma casa, no entanto, conseguiu apenas R$ 5 mil. Atualmente, Aretha vive em Piracaia, no interior de São Paulo, em uma propriedade que, segundo o jornal Extra, pertence aos pais da atriz Helena Ranaldi. Ela é irmã do empresário Rafael Vanucci e da atriz Paloma Duarte.