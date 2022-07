Sozinha em Paris, Jojo Todynho se manifesta após rumores de separação

Cantora se irritou com as especulações de que seu casamento com Lucas Souza chegou ao fim

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho está em Paris, na França, a trabalho e marido, Lucas Souza, não a acompanhou



A cantora Jojo Todynho, que está em Paris a trabalho, comentou sobre os recentes boatos de separação que ganharam as redes sociais após ela viajar para a França sem o marido, o militar Lucas Souza. “Que coisa feia! As pessoas ao invés de desejar a felicidade dos outros, estão a todo tempo tentando criar uma coisa que não existe, ficam negativando a vida dos outros. Poxa, tanta coisa para se falar, [estou] em um momento maneiro aqui em Paris”, falou a artista nos stories do Instagram. A dona do hit Que Tiro Foi Esse enfatizou que já estava cansada de ouvir a seguinte pergunta: “Você está em Paris, cadê o Lucas?”. “Ele tem a vida dele, tem o trabalho dele e eu tenho o meu trabalho. Quando for lazer, a gente estará junto, mas quando for trabalho será cada um com o seu, não se mistura as coisas não. Ele tem a vida dele e eu a minha, porém somos casados. Ele tem as coisas dele, quartel, faculdade.”

Jojo foi se estressando ao falar do assunto e começou a xingar os seguidores que estavam especulando a separação do casal: “A mulher preta não tem um dia de paz, a mulher preta não pode comemorar seu sucesso em paz porque as pessoas querem arrumar polêmica o tempo todo. Sabe o que eu tenho a dizer para vocês? Vão para a casa do caralh*! Vão perturbar lá na put* que pariu. Vou de zero a cem rápido, depois as pessoas falam que eu sou grossa. Que perturbação! Cadê seu marido? Está na put* que partiu, porr*. Abreu meu c* e vê se ele está aqui dentro. Já perdi toda a compostura”. A vencedora de “A Fazenda 12” se casou com Lucas em janeiro deste ano. O pedido de casamento aconteceu em dezembro após quatro meses de namoro. Eles se conheceram em uma viagem que a artista fez a Tulum, no México.