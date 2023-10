Filha de Bela Gil se assume lésbica aos 15 anos: ‘Fico ofendida quando me chamam de hétero’

Neta de Gilberto Gil conversou com a mãe sobre sexualidade: ‘Sou uma grande sapata’

Reprodução/Instagram/@florgil Bela Gil apoiou Flor Gil nas redes sociais



A cantora Flor Gil fez uma revelação sobre sua sexualidade. Nas redes sociais, a neta de Gilberto Gil expôs uma de suas conversas com sua mãe. Via mensagem de texto, Flor mostra uma postagem para a mãe, onde diz: “Fico ofendida quando me chamam de hétero. Logo em seguida, questiona Bela Gil se poderia publicar o print no Instagram. “E se eu repostar nos meus stories?”, disse a adolescente. “Se você sentir que sim, posta, você é pan, né?”, respondeu Bela. A jovem, por sua vez, se declarou lésbica para a mãe. “Acho que não, mami. Acho que na real, mesmo, mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay”, revelou. A mãe expôs a conversa com a garota em seu perfil nas redes sociais e afirmou ter orgulho da filha mais velha. Flor Gil é fruto do casamento entre Bela Gil e João Paulo Demasi. Frequentemente ela publica fotos com o seu avô, Gilberto Gil, e outras estrelas da MPB, como Caetano Veloso e Rita Lee.