João Guilherme nega namoro com Maisa e diz que atriz o considera como ‘amigo gay’

Fãs torceram por confirmação de relacionamento após a dupla se fantasiar de Sharboy e Lavagirl

Reprodução/Instagram/@maisa Maisa e João Guilherme são amigos de infância



O ator João Guilherme abriu o jogo sobre os rumores de namoro com a apresentadora Maisa Silva. Nesta semana, ele e a atriz foram a uma festa com fantasias do filme ”As aventuras de Sharkboy e Lavagirl”. Os fãs se dividiram em opiniões sobre suposto romance entre os dois. “Meu casal encubado favorito”, escreveu um perfil no Instagram. “Queremos que esse casal aconteça”, opinou outro. No X (antigo Twitter), no entanto, um usuário afirmou acreditar que a dupla de “Depois Dos 15” mantém apenas uma amizade. “Para mim, João Guilherme é o amigo gay da Maisa”. O ator respondeu a postagem. “Para a Maisa também”, brincou. Esta não é a primeira vez que eles são apontados como namorados. Em março deste ano, durante o show do grupo musical Tame Impala no festival Lollapalooza, os atores publicaram vídeos e fotos juntos no evento, o que gerou grande repercussão em torno do relacionamento. Os dois afirmam que são amigos desde a infância. João Guilherme já chegou a namorar amigas de Maisa, como as atrizes Larissa Manoela e Jade Picon.