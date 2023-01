Filha de Elvis Presley sofre parada cardíaca e é hospitalizada

Lisa Marie Presley, de 54 anos, foi encontrada inconsciente em seu quarto na manhã desta quinta-feira

Lisa Marie Presley, filha do cantor Elvis Presley, sofreu uma parada cardíaca em sua casa, em Calabasas, na Califórnia, nesta quinta-feira, 12, segundo o site TMZ. Lisa compareceu à cerimônia do Globo de Ouro na terça-feira e apareceu em vídeos com a voz arrastada e ‘instável’. Ela falou do filme ‘Elvis‘ e da atuação de Austin Butler – que venceu o prêmio de melhor ator em filme dramático – interpretando seu pai. Durante uma entrevista, Lisa chegou a falar a um amigo “vou segurar seu braço” e continuou com a fala arrastada. A atriz de 54 anos foi encontrada inconsciente no quarto na manhã desta quinta pela governanta, que pediu atendimento médico. O site diz que Lisa foi reanimada pelos paramédicos e encaminhada ao hospital.