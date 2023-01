Bianca Andrade revela se vai torcer para Fred do Desimpedidos no ‘BBB 23’

Em publicação nas redes sociais, Boca Rosa relembrou a dinâmica de convivência com o jornalista quando foi eliminada da edição de 2020

Reprodução/Instagram/@bianca Fred é pai de Cris, fruto de seu relacionamento com a empresária Boca Rosa



Após a confirmação de Fred, do canal Desimpedidos, no “Big Brother Brasil 2023”, a empresária Bianca Andrade revelou se irá torcer para o ex-marido. A maquiadora usou as redes sociais para desejar sorte para o pai de seu filho Cris e relembrar o suporte oferecido por Fred quando ela foi eliminada da vigésima edição do reality show. “Nossa torcida aqui em casa para o papai do Gudugo é declarada. Esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do ‘BBB’. No meio daquela loucura, além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante”, afirmou. “Ele é o melhor pai que eu já conheci. Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia, mesmo não sendo mais um casal. Agora, é a minha vez de retribuir. Por mim, pelo nosso filhote e por ele, que é maneirinho à beça”, concluiu. O “Big Brother Brasil” estreia na próxima segunda-feira, 16.