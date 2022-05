Filha de Gugu Liberato esclarece se conversa com o irmão após conflito por herança

Marina falou como está sua relação com João Augusto e explicou por que eles não moram juntos

Reprodução/Instagram/marinamliberato Filha de Gugu Liberato, Marina falou da sua relação com João Augusto



Marina, filha do apresentador Gugu Liberato, usou as redes sociais na última quarta-feira, 11, para tirar algumas dúvidas dos seus seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, ela foi questionada se é verdade que ela e seu irmão mais velho, João Augusto, estão brigados. Sem rodeios, Marina respondeu: “Mentira! Temos uma relação muito boa”. Já outro seguidor quis saber se eles estão morando juntos, a filha de Gugu disse que não e explicou o motivo: “Ele está morando perto da faculdade dele”. Tanto Marina quanto João Augusto vivem nos Estados Unidos. O suposto atrito entre os irmãos teria começado por causa da herança de Gugu, estimada em R$ 1 bilhão.

O apresentador morreu em 2019 após sofrer um acidente doméstico e, em seu testamento, ele deixou 75% do seu patrimônio para os filhos e 25% para os cinco sobrinhos. Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do artista, ficou de fora da divisão e contesta isso na Justiça. Sofia, irmã gêmea de Marina, foi a que se manteve mais neutra na história, porém ela aparece no vídeo que teria gerado um conflito entre os irmãos. No vídeo em questão, as filhas de Gugu criticam a tia, Aparecida Liberato, que é a inventariante no processo de inventário que ainda está rolando. Sofia virou meme nas redes sociais por reclamar, por exemplo, que a tia não liberou dinheiro suficiente para ela comprar o Porsche dos seus sonhos. João Augusto teria saído em defesa da tia, já as gêmeas estariam apoiando a mãe dessa disputa pela divisão da herança.