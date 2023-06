Filha de Gugu se muda com namorado para nova casa em Miami; confira

Sofia Liberato, 19, e seu companheiro, Gabriel Gravino, se mudaram para a nova residência e estão compartilhando registros da mudança

Reprodução/Instagram @sofi_liberato Filha do apresentador está mostrando detalhes da mudança



A influenciadora Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, compartilhou com os seus mais de 524 mil seguidores imagens de sua nova casa em Miami. Aos 19 anos, Sofia se mudou para a nova casa ao lado de seu namorado, Gabriel Gravino. A mudança não tem relação com casamento entre os dois, mas sim com o começo de uma nova faculdade de Sofia nos Estados Unidos. A mãe da influenciadora, Rose Miriam, já esteve na casa nova da filha. Em seu perfil no Instagram, Sofia está mostrando detalhes da organização da nova casa. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um espaço amplo e integrado entre a sala e a cozinha da residência.

Confira registros da nova casa: