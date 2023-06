Iza compartilha foto ousada com Yuri Lima e agita redes sociais; confira

Cantora usou as redes sociais para compartilhar clique ao lado do namorado; nos comentários, fãs fizeram piadas com o atleta

Reprodução/Instagram@iza O jogador e a cantora assumiram o namoro no começo deste ano



A cantora Iza agitou a internet ao publicar uma foto ‘quente’ com seu namorado, o jogador Yuri Lima, do Mirassol, nas redes sociais. Em publicação feita em seu perfil no Instagram, a cantora aparece sentada no colo do companheiro usando apenas calcinha e sutiã, enquanto o jogador aparece sem camisa. O clique foi feito pela própria cantora em um espelho e publicado ao lado de outras cinco imagens. Nos comentários, Yuri fez um comentário que recebeu mais de 4 mil curtidas. “Essa 5ª foto ein Izabela Cristina hahahahaha. Eu te amo demais!”, escreveu o atleta na publicação. Outros comentários com tom de humor foram feitos por seguidores do casal. “Ele não tem habilidade, não tem empresário bom, não tem futebol mundial, mas tem a Iza”, disse um dos usuários. “E os cara tirando onda porque ganharam a Champions”, ironizou outro. O jogador e a cantora assumiram o namoro no começo deste ano. Antes, eles passaram o réveillon juntos, e Iza chegou a assistir partidas do atleta.

