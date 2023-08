Filha de Joelma fala sobre o estado de saúde da mãe após diagnóstico de doença

Cantora, que está afastada dos palcos sem previsão de retorno, teve uma sinusite bacteriana

Reprodução/Instagram/joelmaareal/TikTok/forrozoeira Antes de cancelar shows, Joelma apareceu com o rosto inchado em algumas apresentações



Natália Sarraff, filha da cantora Joelma, deu detalhes sobre o estado de saúde da mãe, que ainda não anunciou quando retornará aos palcos. Nos stories do Instagram, ela também falou sobre o diagnóstico recebido pela artista: “A ‘chefa’ estava com sinusite bacteriana há três, quatro semanas, por aí. Foi a primeira vez que ela ficou lá no hospital internada. Mas, graças a Deus, está curada. Ela já saiu do hospital bem [da sinusite] daquela vez. Agora, ela está recebendo todos os cuidados para fazer todos os exames e tirar todas as dúvidas, mas está bem”. A filha da cantora paraense enfatizou que a mãe já está cheia de energia e que pediu a ela uma corda para poder pular. “Tenho que providenciar”, falou aos risos. Joelma passou mal em um show realizado no dia 22 de julho em Santa Maria das Barreiras, no Pará, e, no dia seguinte, sua equipe emitiu um comunicado informando que a agenda da artista estava cancelada por tempo indeterminado.

Duas semanas antes, Joelma cancelou três shows. Segundo sua equipe divulgou na ocasião, ela não pode realizar as apresentações, pois foi diagnosticada com gripe. Natália falou que a família inteira ficou gripada após as festividades de São João. “Ela gripou também e pegou a sinusite”, explicou. Mesmo livre da bactéria, a artista ainda necessita de cuidados. “Já, já ela aparece aí. Ela mesma vai aparecer para vocês. Não vou dizer nada, vai ser surpresa”, atiçou Natália. Os fãs de Joelma têm demonstrado preocupação com a cantora há meses, pois notaram que a cantora está com o rosto inchado em algumas apresentações. A assessoria da paraense informou em outras ocasiões que o inchaço estaria relacionado às sequelas da Covid-19, visto que Joelma já testou positivo para a doença cinco vezes. No entanto, como a sinusite bacteriana atinge o rosto, ela também pode contribuir para o inchaço.