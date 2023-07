‘Obrigada por tudo’, diz Joelma após shows serem cancelados por tempo indeterminado

Decisão foi tomada após a cantora passar mal em um show que realizou neste sábado, 22, no Pará

Reprodução/Instagram/joelmaareal Joelma ficará afastada dos palcos para cuidar da saúde; não há previsão de retorno



A agenda de shows da cantora Joelma foi cancelada por tempo indeterminado após a artista passar mal durante uma apresentação que realizou na noite deste sábado, 22, em Santa Maria das Barreiras, no Pará. Nos próximos dias, ela se apresentaria em Palmeiras do Tocantins (TO), Parnaíba (PI), Presidente Figueiredo (AM), Peixe Boi (PA) e Manaus (AM). A informação foi divulgada pela Jshows, escritório que administra a carreira da cantora. “Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado, 22, por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, informou a empresa em nota. A artista lamentou nas redes sociais: “Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”. Joelma vem enfrentando problemas de saúde desde a pandemia. Ela já testou positivo para a Covid-19 cinco vezes e uma das sequelas seria o inchaço notado por fãs em alguns shows.