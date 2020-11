Filha de Kelly Key diz que sofre de hiperidrose e mostra mão e pé pingando de suor

Suzanna Freitas usou as redes sociais para fazer um desabafo: ‘Eu não sei o que fazer’

Reprodução/Instagram/suzannafreitas Suzanna Freitas sofre com suadores nas mãos e nos pés



A influenciadora digital Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, surpreendeu seguidores ao fazer uma série de stories no Instagram falando sobre hiperidrose, uma condição que faz a pessoa suar excessivamente. “Queria fazer um desabafo. Eu tenho um suor constante na mão e no pé. Eu não estou nervosa, não estou com nada, mas em alguns momentos minha mão e meu pé suam muito, não é sempre, mas em alguns momentos ataca, sabe?”, começou dizendo a jovem.

Suzanna contou que no começo ela não ligava, mas agora ela está começando a se incomodar. “Existe uma cirurgia para isso, mas tem muita gente que fala que o suor se transfere para outros lugares do corpo, tipo axila e costas, então tenho medo disso acontecer. Também tem a opção de aplicar botox, mas tenho pavor e cogitar a possibilidade de uma agulha entrando na palma da minha mão ou na sola do meu pé. Eu não sei o que fazer, comprei até desodorante de pé uma vez, mas não adianta”, afirmou a influencer que mostrou como os pés e as mãos estavam cheios de suor mesmo ela estando parada e não sentindo calor. “Quando eu era pequena, não chega a escorrer [o suor]”, disse a filha de Kelly Key que também explicou que quando ela fica nervosa o suador piora.