Filha de Maurício Mattar revela como o pai reagiu ao saber do seu perfil no OnlyFans

Petra também disse que não tem medo de ser julgada por postar conteúdos explícitos na rede social

Reprodução/Instagram/petra/mauriciomattar Maurício Mattar pediu à Petra para não postar nada 'escancarado' no OnlyFans



A influenciadora digital Petra contou como seu pai, o ator Maurício Mattar, reagiu ao saber que ela possui uma conta no OnlyFans, uma rede social em que é permitido postar conteúdos explícitos de teor sexual. “Como seu pai lida com seu Onlyfans?”, questionou um seguidor. “Ele não lida. Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado e eu concordei”, respondeu Petra nos stories do Instagram. Em seu perfil no OnlyFans, a influenciadora colocou na descrição que os seguidores vão encontrar na sua página um “conteúdo explícito” e “fotos e vídeos exclusivos”. Para ter acesso às publicações, os seguidores precisam pagar um valor mensal e o preço regular cobrado por Petra é de US$ 40,00 (cerca de R$ 200,00).

A filha de Maurício disse que criar uma conta nessa rede social é uma das maiores loucuras que ela já fez, mas enfatizou que não se importa com os julgamentos alheios. “O que importa para mim é que minha família e meus amigos sabem quem é a Petra e conhecem meu coração. A Petra não é só um corpo, ninguém é. Eu sou muito segura de mim, da minha personalidade e do meu conteúdo. O que as pessoas que nem me conhecem direito pensam de mim é problema delas. Quando você liga o botão ‘foda-se’, fica muito mais fácil de viver”, comentou. “No final, as pessoas sempre vão ter alguma opinião sobre você ou um pré-julgamento”, acrescentou. Petra tem 27 anos e é fruto do relacionamento de Maurício com com Fabiana Sá.