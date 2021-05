Filha de Nicette Bruno é intubada após testar positivo para a Covid-19

Bárbara Bruno está no CTI e Beth Goulart usou as redes sociais para pedir orações aos fãs

Reprodução/Instagram/bethgoulartoficial/03.05.2021 Bárbara Bruno, filha da atriz Nicette Bruno, está internada com Covid-19



A atriz Bárbara Bruno precisou ser internada após testar positivo para a Covid-19, doença que acabou matando sua mãe, a atriz Nicette Bruno, em dezembro do ano passado. Na época, o caso ganhou repercussão porque a veterana artista estava em casa há meses seguindo o isolamento social e acabou pegando a doença após receber a visita de um parente que estava com saudade. A notícia de que Bárbara está hospitalizada foi dada pela irmã da artista, a também atriz Beth Goulart, pelas redes sociais. “Tenho uma notícia para dar que não é tão agradável, mas é cada vez mais comum nas famílias brasileiras. Minha irmã, tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para o Covid. Ela está internada, hospitalizada, no CTI e, hoje, teve que ser intubada”, contou Beth. “Gostaria de pedir para que todos se unissem para fazer um momento de oração, de fortalecimento, de energia positiva e boa para que ela supere tudo isso, para que ela saia vitoriosa, ela vai sair e vamos comemorar por estarmos todos juntos novamente”, acrescentou a atriz, que também pediu orações para todos que estão com o vírus. Bárbara tem 64 anos e recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no último dia 9 de abril.