Claudia Raia diz que tomou antidepressivo quando se separou de Edson Celulari

Atriz falou que chegou a ter dificuldade em fazer uma cena de ‘Ti Ti Ti’ e Nicette Bruno a ajudou

Reprodução/Globo/23.03.2021 Claudia Raia falou que teve dificuldade em gravar uma cena por conta de antidepressivo



A novela “Ti Ti Ti”, exibida originalmente entre os anos de 2010 e 2011 na Globo, será reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo” após o fim de “Laços de Família”. Em participação no “Mais Você” desta terça-feira, 23, a atriz Claudia Raia, uma das protagonistas da trama, celebrou esse retorno: “É uma novela muito divertida, é uma homenagem ao nosso amado Jorge Fernando, que dirigiu esse grande sucesso. É uma novela de alegria, leve e merece ser assistida para levar diversão as pessoas”. Na pele da cômica Jaqueline Maldonado, a atriz falou que nos bastidores estava passando por um momento muito difícil, pois tinha acabado de se separar de Edson Celulari, com quem viveu um relacionamento de 17 anos. “Estava passando por um momento bem confuso, estava me separando do Edson. Um momento de separação que não é nada agradável e, graças a Deus, eu sempre estou fazendo uma personagem que me salva desses momentos, estava fazendo uma personagem de comédia que me ajudou muitíssimo.”

Claudia contou que precisou de medicamentos para superar a separação e isso a fez ficar insegura enquanto atriz”. “Eu estava tomando antidepressivo e [por conta do remédio] ficava aquela coisa média e não consegue acionar suas emoções. Eu tinha uma cena dificílima que eu entrava em um super tom de comédia e, no meio da cena, eu tinha uma crise de choro profunda”, contou a atriz. Com receio de não conseguir fazer a cena, Claudia disse que teve o incentivo de Nicette Bruno. “Estava muito aflita, com medo de não conseguir dar conta e a dona Nicette estava do meu lado para entrar comigo na cena. Ela disse: ‘O que é que foi, filha? Você está aflita. Eu disse: ‘Pois é, eu estou com medo de não dar conta da cena e não estou conseguindo acionar minhas emoções’. Ela pegou minha mão e disse: ‘Calma, porque tudo o que você construiu está dentro de você. Essa personagem é feita por você. Foi você que criou, então suas emoções estão todas aí. Relaxa e deixa elas virem’. Aquilo foi um bálsamo e deu tudo certo.”