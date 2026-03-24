Filha de Silvio Santos anuncia filiação ao PSD para disputar vaga no Congresso

Silvia Abravanel oficializa sua filiação ao Partido Social Democrático nesta terça-feira (24)

Lourival Ribeiro/SBT Conhecida como Silvinha, a comunicadora acumula mais de duas décadas de trajetória na televisão.



O PSD anunciou nesta terça-feira (24) a filiação da apresentadora Silvia Abravanel, às 15h, na sede do partido, em São Paulo. A filha de Silvio Santos pretende disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de outubro.

Conhecida como Silvinha, ela tem mais de 20 anos de carreira na TV e atualmente comanda o “Sábado Animado”, no SBT.

Silvia também atuou nos bastidores da emissora. Iniciou a carreira em 2004, participou de produções como “Casos da Vida Real” e depois assumiu cargos de direção, liderando projetos como “Bom Dia & Companhia” e “Roda a Roda”.

Formada em Medicina Veterinária pela UNIP, também se envolve em causas sociais, especialmente ligadas à inclusão de pessoas com deficiência, motivada pela experiência com a filha Luana.

Em 2026, passou a presidir a Associação de Combate à Obesidade, que desenvolve ações voltadas à saúde e qualidade de vida. Silvia é mãe de Luana e Amanda e casada com o cantor Gustavo Moura.