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Filha de Silvio Santos anuncia filiação ao PSD para disputar vaga no Congresso

Silvia Abravanel oficializa sua filiação ao Partido Social Democrático nesta terça-feira (24)

  • Por Jovem Pan
  • 24/03/2026 11h12 - Atualizado em 24/03/2026 11h26
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Lourival Ribeiro/SBT Silvio Santos apresenta programa no SBT Conhecida como Silvinha, a comunicadora acumula mais de duas décadas de trajetória na televisão.

O PSD anunciou nesta terça-feira (24) a filiação da apresentadora Silvia Abravanel, às 15h, na sede do partido, em São Paulo. A filha de Silvio Santos pretende disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de outubro.

Conhecida como Silvinha, ela tem mais de 20 anos de carreira na TV e atualmente comanda o “Sábado Animado”, no SBT.

Silvia também atuou nos bastidores da emissora. Iniciou a carreira em 2004, participou de produções como “Casos da Vida Real” e depois assumiu cargos de direção, liderando projetos como “Bom Dia & Companhia” e “Roda a Roda”.

Formada em Medicina Veterinária pela UNIP, também se envolve em causas sociais, especialmente ligadas à inclusão de pessoas com deficiência, motivada pela experiência com a filha Luana.

Em 2026, passou a presidir a Associação de Combate à Obesidade, que desenvolve ações voltadas à saúde e qualidade de vida. Silvia é mãe de Luana e Amanda e casada com o cantor Gustavo Moura.

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