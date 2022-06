Filho de 10 anos do ator Ben Affleck bate Lamborghini em BMW

Artista estava com Samuel e Jennifer Lopez em uma concessionária de aluguel de carros de luxo em Los Angeles quando o acidente aconteceu

Reprodução/YouTube/The Late Show Ben Affleck abraçou o filho, Samuel, após batida envolvendo carros de luxo



O ator Ben Affleck passou por uma situação delicada com o filho, Samuel, de 10 anos, em uma concessionária de aluguel de carros de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. No último domingo, 26, o protagonista de “Deadpool”, foi com o filho e a noiva, a cantora Jennifer Lopez, à concessionária e, enquanto olhavam os automóveis, Samuel pulou para o banco do motorista de uma Lamborghini amarela e deu ré. Com isso, o veículo bateu em uma BMW branca. O menino, que é fruto do relacionamento de Ben com a atriz Jennifer Garner, saiu do carro e foi ver se a batida tinha danificado algum dos automóveis de luxo. O ator também foi conferir se houve danos nos veículos e, na sequência, abraçou o filho. Segundo divulgado pelo TMZ, o para-choque traseiro do lado do passageiro da Lamborghini colidiu com a roda dianteira da BMW. A equipe de Ben declarou que não houve danos e que todos estão bem. A concessionária disse que os carros estavam estacionados bem próximos e que nada aconteceu.