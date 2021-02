Filho de Arlindo Cruz ameaça Nego Di, do ‘BBB 21’, após piada sobre seu pai

‘Tenho certeza que nenhuma lágrima que caiu minha vai ser em vão’, afirmou o filho do sambista

Reprodução/Globo Nego Di fez uma piada sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz que revoltou Arlindinho



Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, ficou revoltado com um vídeo que recebeu no qual Nego Di faz uma piada sobre seu pai, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. O comentário do humorista, que atualmente está confinado no “BBB 21”, fez o filho do sambista chorar e ele afirmou nesta quarta-feira, 10, que quer resolver o assunto na Justiça. “Recebi esse vídeo ontem, pensei muito antes de postar e tornar isso público, pensei em inúmeras formas de resolver a situação, mas eu precisava compartilhar com todo mundo, com toda a galera que reza, apoia e manda mensagem positiva. Estou extremamente triste com essa situação, extremamente revoltado, enojado com esses comentários, com os risos, aquelas risadas me doem muito porque a gente está falando de vida, do meu pai”, disse Arlindinho nos stories do Instagram.

O vídeo citado pelo cantor seria de 2019 e Nego Di está falando com alguns locutores sobre uma pessoa que “perdeu o poder de tomar decisões”. “O Arlindo Cruz está até hoje. Os caras postam foto dele [dizendo] ‘recuperação a mil’ e quando você olha a cara está assim”, disse o humorista tirando seu óculo de sol e fazendo uma careta. “Tenho certeza que nenhuma lágrima que caiu aqui minha vai ser em vão, não vai porque eu acredito em Deus, porque eu tenho certeza que nosso sofrimento não é brincadeira, não é motivo de piada”, comentou Arlindinho. “Justiça vai ser feita e da forma mais severa, espero nunca mais ter o desprazer de te encontrar em algum lugar, pois a conversa vai mudar de tom. Assim que você sair da casa, tomaremos as atitudes cabíveis, mexeu com a pessoa errada e com a família da pessoa errada! Que nojo”, escreveu o filho do sambista na legenda do polêmico vídeo que decidiu postar no Instagram.