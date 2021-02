‘Posso ser covarde, mas não tive culpa de merd* nenhuma’, diz Arcrebiano fora do ‘BBB 21’

Segundo eliminado do reality se arrependeu de ter elogiado Nego Di e criticou Karol Conká

Reprodução/Globo Arcrebiano participou do 'Mais Você' nesta quarta-feira, 10



Arcrebiano mal saiu do “BBB 21” e já está com uma visão diferente de alguns participantes do jogo. Antes de ser eliminado, Bil chegou a dizer ao vivo que admirava Nego Di, mas bastou ver alguns vídeos do programa que ele mudou de opinião. “Fiquei impressionado com o Nego Di, que é uma pessoa em quem eu tentava me espelhar, mas depois dos vídeos, já me arrependi. Vi nos vídeos dele em que a Karol alegava coisas sobre mim e ele ficava rindo da minha cara, como se eu fosse um nada. Isso me machucou mesmo”, disse o ex-BBB, em entrevista ao “Mais Você” nesta quarta-feira, 10. O modelo foi o mais votado nos dois primeiros paredões e no último recebeu nove votos da casa depois que Karol Conká espalhou na casa que Carla Diaz estava próxima a ele. “Na minha cabeça, eu estava saindo como uma pessoa ridícula. Estava sendo perseguido [na casa], achei que sairia como uma pessoa anônima e escrota”, comentou o segundo eliminado.

Bil virou alvo na casa depois que Karol teve uma crise de ciúmes causa da relação dele com Carla Diaz. “Deixei claro que não gosto de mulher que fica muito em cima, queria jogo. Ela estava cobrando afeto”, afirmou o modelo. Após beijar a rapper, ele achou que tudo ficaria bem entre eles e até passou a fazer as provas junto com ela. “Fizemos três provas juntos e fomos péssimos por causa dela.” Para o ex-BBB, o jeito doce de Carla foi o que incomodou a cantora. “A Carlinha é uma pessoa muito educada, se dá bem como todo mundo e acho que essa educação afetou a Karol, porque ela não é tão educada”, disparou o brother. Por conta da confusão criada pela participante mais polêmica do “BBB 21”, Arcrebiano foi chamado de covarde dentro da casa. “Posso até ser um covarde, mas não tive culpa de merda nenhuma”, disse ao vivo no programa de Ana Maria Braga. “Se ele soubesse de tudo, teria se posicionado para defender a Carla”, enfatizou.