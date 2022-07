Filho de Faustão diz que chegou a pesar 140 kg e revela quanto perdeu após bariátrica

‘Muita gente na época criticou por eu estar fazendo a cirurgia’, comentou João Guilherme

Reprodução/Instagram/lucard/joaosilva João Guilherme chegou a pesar 140 kg e passou por cirurgia na Suíça



João Guilherme, filho do apresentador Fausto Silva, falou sobre a cirurgia bariátrica que fez quando ainda era menor de idade na Suíça. Atualmente com 18 anos, o jovem tem pouco mais de 70 kg, mas já chegou a pesar o que o dobro do seu atual peso. Durante o podcast “Ticaracaticast”, ele revelou que perdeu quase 80 kg nos últimos anos. “Cheguei a 140 kg com 15 ou 16 anos. Muita gente na época criticou por eu estar fazendo a cirurgia, mas não existe você ficar assim, não faz bem para a saúde, a longo prazo poderia trazer um monte de problema”, comentou João Guilherme. Com um novo estilo de vida, o filho de Faustão disse que sente os benefícios: “Foi a melhor decisão que fiz para a minha saúde. Hoje em dia, eu sou outra pessoa. Nunca fui um cara que se sentia mal, sempre levei na sacanagem, na zoeira [os comentários sobre o peso], desde muito novo, eu era feliz, mas quando você está bem de saúde, aí você tem noção do que muda, de como é diferente.”

O jovem explicou que o pai sempre tratou o assunto com muito bom humor e só o cobrou quando percebeu que a situação estava ficando séria. João Guilherme comentou que a relação com Fausto sempre foi assim, leve e cheia de humor, algo que ambos têm demonstrado na atração “Faustão na Band”. Para ele, isso é o mais legal do programa, ele enchendo o saco do pai em frente ao público e Faustão “esculhambando” ele o programa inteiro. A dupla tem, de fato, agradado a Band e, na semana passada, João Guilherme divulgou nas redes sociais que estava assinando seu primeiro contrato com a emissora. “Muito feliz de assinar meu primeiro contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nunca vou me esquecer do dia 29 de Junho de 2022”, postou no Instagram.