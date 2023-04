Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso surpreende pais ao revelar que quer voltar para África

Menino contou a mãe que não lembra de nada do lugar de onde veio; revelação aconteceu depois da apresentadora perguntar qual superpoder ele gostaria de ter

Reprodução/Youtube/@GIOH Bless e Giovanna Ewbank conversam e brincam Rancho



Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, pegou a mãe de surpresa ao revelar o desejo de voltar para Malawi, na África, lugar onde ele nasceu. O relato foi compartilho em um vídeo no canal da artista, onde ela aborda vários assuntos, incluindo a rotina da família. A revelação do garoto aconteceu durante uma conversa com a mãe. Ewbank perguntou a ele qual superpoder gostaria de ter, e Bless respondeu que queria voltar no tempo. Quando questionado do porquê, o menino o usaria para voltar para Malawi. A resposta pegou Ewbank de surpresa e ela perguntou: “Por que você ia querer voltar para lá?”, e Bless responde: “Eu não lembro de nada…”. A mãe insiste, em busca de saber do que o menino não se recorda, e questiona se quando ela mostra vídeos do lugar, se vem algo na memória, o menino prontamente responde que sim. Na sequência, ela pergunta: “Você queria voltar para lá em algum momento da vida? Porque voltar para lá a gente consegue… Você gostaria de voltar para lá para lembrar do quê?”. O menino fica pensativo e na sequência muda a escolha do superpoder. Giovanna tem três filhos com Bruno Gagliasso: Titi, de 9 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 2.