Giuliana Morrone desabafa após ser demitida da Globo: ‘Não me diga que a vida é feita de ciclos’

Reprodução/Instagram/@giulianamorrone Giuliana Morrone foi âncora do Jornal Nacional e do Bom Dia Brasil



A jornalista Giuliana Morrone fez um desabafo após a demissão da Rede Globo na última quarta-feira, 6. Em texto publicado nas redes sociais, ela exaltou sua paixão pela profissão e relembrou momentos com entrevistados, como Barack Obama e Cora Coralina. “Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo que eu vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com ‘a vida é feita de ciclos’. A minha nunca foi, mas de saltos, mergulhos, curvas e retas. Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama. Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central”, descreveu. “A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade. Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados e novas experiências, sempre buscando respostas”, pontuou. Conhecida por sua passagem como âncora dos programas Jornal Nacional e Bom Dia Brasil, Morrone recebeu apoio da colega Fátima Bernardes. “Que venham novos saltos, retas, cambalhotas que te façam sorrir e o olho brilhar. Viva o futuro”, desejou a apresentadora.