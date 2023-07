Filho de Marília Mendonça chama avó de ‘mãe’ após morte da cantora: ‘Dói demais’

Ruth Moreira falou que o neto, Léo, sabe que ela é a avó, mas ele demonstra sentir falta da figura materna

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora Ruth Moreira assumiu com Murilo Huff a criação de Léo após a morte de Marília Mendonça



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, falou sobre como está sendo criar o neto, Léo, desde a morte da sua filha. A eterna Rainha da Sofrência sofreu um acidente aéreo em novembro de 2021, não resistiu e morreu aos 26 anos. Ao “Fofocalizando”, Ruth comentou que o neto a chama de “mãe” em alguns momentos. “Ele me chama de vó e sabe que eu sou avó, mas às vezes ele tem a necessidade de me chamar de mãe. Um dia, eu levei ele na escola, ele desceu e falou: ‘Vó, vamos comigo até lá na sala’. Quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: ‘Tchau, mamãe’. Então assim, é nessa hora que ele quer mostrar que também tem uma mamãe, isso dói muito. Eu falei: ‘Tchau, meu filho. Quando você quiser, você fala para mim que a mamãe te busca’. Eu dou corda para ele”, falou.

A avó de Léo contou ainda que esse não é o único sinal que o neto dá de que sente falta da figura materna. “A brincadeira que ele mais gosta é a que ele é o filhotinho e eu sou a mamãe. Não deixo faltar beijo, abraço, a gente passa o dia todo assim. Ele está crescendo saudável, com muito amor e está aprendendo a amar.” Sobre a personalidade do neto, de 3 anos, Ruth afirmou que é igual a da mãe. “A mesma coisinha. Eu me vejo voltando ao passado e criando a Marília, ele é muito parecido. É possessivo, ciumento, amoroso e bravo. A Marília era muito amorosa, mas era brava”, concluiu. Léo é fruto do relacionamento de Marília com o cantor sertanejo Murilo Huff.