No Dia das Mães, Murilo Huff emociona fãs ao homenagear Marília Mendonça e ex-sogra

Nas redes sociais, cantor compartilhou registros de Marília, Ruth Moreira e de sua mãe com o filho Léo

O cantor Murilo Huff compartilhou uma homenagem à sua mãe, Zaida, à Marília Mendonça e Ruth, mãe da cantora sertaneja. A publicação foi feita na manhã deste domingo para desejar um feliz dia das mães. “Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas ‘veinha’”, escreveu Huff na legenda publicação, que traz vídeos das três homenageadas ao lado de Léo, filho do cantor com Marília Mendonça. Murilo também enviou uma cesta de pães para Ruth, que compartilhou um registro do presente nas redes sociais. Nos comentários da publicação do cantor, diversos fãs disseram que ficaram emocionados com a homenagem. “Não estava preparada”, disse uma fã, enquanto outra completou: “Ai, meu coração não aguenta”. A publicação acumula mais de 350 mil curtidas em pouco mais de 3 horas.

