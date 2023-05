Vera Fischer relembra show que Rita Lee mostrou bumbum no palco e perdeu patrocínio

Atriz afirmou que ‘o mundo será mais cafona’ sem a presença da cantora que morreu aos 75 anos

Reprodução/Instagram/ritalee_oficial Rita Lee recebeu uma homenagem de Vera Fischer, que relembrou icônico show feito em 2012



A atriz Vera Fischer está entre os diversos artistas que prestaram sua homenagem à cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos na noite de segunda-feira, 8. No post que fez no Instagram, Vera relembrou um show que aconteceu em Brasília no ano de 2012, no qual a rainha do rock virou assunto por mostrar o bumbum para o público. “De hoje em diante as coisas ficam muito diferentes. Hoje perdemos música, irreverência, literatura, ironia, tesão, humor, modernidade. De agora para frente, o mundo será mais cafona. Perdemos a mulher que não se enquadrou. Hoje perdemos uma mulher ao quadrado. Que você encontre um planeta azul e se esbalde por lá, Rita!!! Evoé”, escreveu a atriz que protagonizou sucessos como “Laços de Família”.

Na época em que o show aconteceu, Rita chegou a rebater um seguidor no Twitter que criticou a postura que ela teve na apresentação: “Mostrar a bunda no palco é um ato de amor, do tempo em que roqueiro tinha cara de bandido, você ainda não era nascido era nascido”. Dias depois, na mesma rede social, ela contou que tinha perdido um patrocinador, mas demonstrou não se importar. “Alegrai-vos, reacionários, perdi o patrocínio de um banco porque mostrei a bunda. Nunca tive padrinho, nunca fui amiga de cartola, nunca recebi incentivo, nunca fiz teste do sofá”, disparou Rita na ocasião.