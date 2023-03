Filho gay de Solimões confirma apoio do pai e relava o que ele não tolera: ‘Sou expulso de casa’

Gabeu se manifestou após viralizar um vídeo em que o sertanejo diz que nunca tratou o filho diferente por conta da sua sexualidade

Reprodução/Instagram/eugabeu Solimões disse que o pai nunca o tratou diferente por ele ser gay



O cantor Gabeu, filho do sertanejo Solimões, confirmou nas redes sociais que sempre recebeu apoio do pai. O jovem se manifestou ao compartilhar um vídeo que viralizou nas redes sociais no qual a dupla de Rio Negro fala da relação que possui como filho, que é homossexual. Em tom de brincadeira, Gabeu disse que é aceito por Solimões, mas tem uma coisa que ele não admite: “Não me trata diferente por ser gay, mas se eu errar um verso de alguma [música] do Milionário e José Rico, sou expulso de casa”. A declaração do artista divertiu seguidores. “Estou de acordo com seu pai”, comentou uma pessoa. “E [o Solimões] está errado?”, escreveu outra. “Seu pai é um ‘fado’ sensato!”, acrescentou mais uma. No podcast “Universo Sertanejo”, o pai de Gabeu disse que não liga para os comentários maldosos que fazem sobre seu filho. “De mil, você pega dois ou três, mas não faz mal não. Eu não dou resposta para quem está incomodado com coisa que não tem jeito de mudar”, declarou. Solimões contou que percebeu que Gabeu era gay quando ele tinha oito anos e, desde então, decidiu que o apoiaria. “Para que eu vou querer mudar isso?”, falou. “Ele é meu filho, sou pai. Eu não tratei ele diferente de ninguém.”

Veja o trecho da entrevista em que Solimões fala sobre o filho