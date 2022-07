Filipe Ret se justifica após expulsar fã que subiu em palco: ‘Reação natural de defesa’

Cantor diz ter sido paciente e que mais de 20 invasões ocorreram na apresentação em Feira de Santana

Reprodução/Instagram/filiperet Vídeo de Filipe Ret expulsando fã do palco viralizou nas redes



O rapper Filipe Ret usou as redes sociais neste domingo, 24, para explicar a ação que teve ao expulsar um fã que havia invadido o palco de seu show em Feira de Santana, na Bahia, na sexta, 22. Ret negou ter agredido o homem e disse que por pouco não se machucou durante a invasão. O vídeo do cantor tirando o fã do palco viralizou na internet, e ele foi acusado de chutar o invasor. Nas imagens, é possível ver o momento em que o fã sobe no palco e abraça o cantor. Em seguida, ele cai sentado e é retirado do palco. “Eu faço show com energia, amor e raiva. Geral se empolga e sei que alguns se exaltam além da conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show foram mais de 20. Quase me machucaram”, escreveu Filipe na publicação.

“Minha reação com ele foi de uma típica autodefesa. No final eu não chuto ele, mas o empurro de volta (com raiva sim, quem nunca né?). Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir, porque minha outra atitude seria abandonar o palco. Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, com todos trabalhadores do evento e principalmente com 99,9% do público que só queria curtir”, justificou o rapper carioca. Confira o vídeo do momento da invasão.