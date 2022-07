DJ Gabi Cavallin revela que perdeu o filho que esperava com o jogador Antony

Gravidez era de um menino, que se chamaria Luca Matteo, e já tinha quatro meses

Reprodução / Instagram / @DJGabiCavallin Filho seria fruto de um relacionamento extraconjugal de Antony com a DJ



A DJ Gabi Cavallin contou em posts nas redes sociais que sofreu um aborto espontâneo do filho que esperava com o jogador Antony, do Ajax e da seleção brasileira e ex-São Paulo. Ela estava grávida de quatro meses, e esperava um menino, que se chamaria Luca Matteo. “Achei que eu já sabia o que era dor, mas eu não sabia não, só descobri quando tive que te dar adeus ontem, filho. Eu tentei, mesmo correndo risco de vida eu disse para darem prioridade pra você! Não me importei comigo em nenhum momento. Mas Deus quis assim. A gente nunca acha que vai estar dentro da estatística de ‘1 em 1 milhão’, mas dessa vez, estávamos”, escreveu Cavallin nas redes sociais.

“Obrigada por lutar junto com a mamãe esses últimos 4 dias, e obrigada por esses 4 meses comigo, cuida de mim aí de cima, a mamãe te ama demais, um pedaço do meu coração foi com você, e o pedaço que sobrou aqui será pra sempre seu, onde eu vou te guardar. Te amo, para sempre. Tenho um anjo só pra mim agora, e ele se chama Lucca Matteo”, disse a DJ, que ainda relatou ter passado por 19 horas de ‘contrações, febres, dores de parto, gritos, sangramentos, socos na cama e na parede’, antes de sentir a dor ainda maior de perder o bebê. A gravidez havia causado uma polêmica nas redes sociais porque seria fruto de um relacionamento extraconjugal de Antony – a esposa dele, Rosilenny Batista, afirmou ter sido traída. Cavallin no entanto, afirmou que Batista não havia aceitado o fim do relacionamento dela com o atacante.