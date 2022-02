Fiorella Mattheis mostra escola que estudou em Petrópolis destruída após chuvas; veja

‘Estou completamente em estado de choque com o que aconteceu na minha cidade’, afirmou a atriz

Reprodução/Instagram/fiorellamattheis Fiorella Mattheis mostrou que a escola em que estudou foi atingida pelas fortes chuvas



A atriz Fiorella Mattheis lamentou nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, a situação em que se encontra sua cidade natal, Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro. O local está em estado de calamidade pública, pois foi atingido por fortes chuvas que causaram alagamentos que destruíram casas e deixou vítimas. “Estou completamente em estado de choque com o que aconteceu em Petrópolis, a minha cidade, que eu nasci, que eu cresci, que eu tenho amigos e família. Realmente, a gente nunca viveu nada parecido com isso, eu estou me reunindo com os meus amigos de lá, com pessoas que fazem e acontecem, para passar para vocês como cada um pode ajudar”, falou nos stories do Instagram.

A artista também mostrou aos seguidores que a escola em que estudou foi atingida pela enchente, assim como a escola de inglês que frequentava, localizada em frente a casa da avó da atriz. Fiorella também compartilhou fotos e vídeos de outras regiões de Petrópolis e comentou que tudo isso está sendo devastador para os moradores da cidade e que ela nunca tinha visto nada igual. “É um cenário de guerra”, escreveu em uma das publicações. “Graças a Deus, a minha família e amigos estão bem”, acrescentou em outra. Além de Fiorella, outros atores se manifestaram nas redes sociais e pediram doações aos moradores de Petrópolis. Rodrigo Santoro, que também nasceu nessa região, Juliette e Gil do Vigor foram alguns deles.