Sobe para 39 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis; município declara calamidade pública

Defesa Civil Nacional aponta registro de 229 ocorrências na cidade, sendo 189 deslizamentos de terra

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Imagens mostram ruas alagadas, com carros cobertos pelas águas, lojas e supermercados danificados, casas destruídas e pontos de inundações



A Defesa Civil Nacional atualizou para 39 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Último boletim da entidade aponta que pelo menos 301 pessoas estão desabrigadas após os temporais. Cerca de 229 ocorrências foram registradas por autoridades do município até o início desta quarta-feira, 16, sendo 189 casos de deslizamentos de terra. Nas redes sociais, internautas compartilham vídeos e fotos de espaços afetados pelos temporais. As imagens mostram ruas e praças completamente alagadas, com carros cobertos pelas águas; lojas e supermercados danificados; deslizamentos de terra em regiões de encosta; casas destruídas e pontos de inundações. Usuários também usam as redes sociais para a divulgação dos desaparecidos e alertam para as regiões mais afetadas na cidade. A previsão é que a chuva continue nesta quarta-feira, 16, em cinco das sete regiões do município. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por sobreviventes e moradores atuam em ações de apoio.

A Prefeitura de Petrópolis declarou estado de calamidade pública nesta terça. Em um hora, a cidade registrou 113 milímetros de precipitação, nível que chegou a 259 milímetros em seis horas, mais do que os 238mm esperados para o mês de fevereiro. O governador Cláudio Castro (PL) viajou para o município, onde atua em conjunto com o prefeito Rubens Bomtempo (PSB) para coordenar as ações. Em vídeo publicado no Twitter, ele afirmou que maquinários de autarquias do Estado, como as secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, além de equipamentos usados pela Cedae, serão direcionados para a região serrana. “Todo governo está mobilizado para atender as vítimas e ajudar o município”, afirmou o governador. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse ter disponibilizado “todos os recursos humanos e materiais da prefeitura do Rio” para Petrópolis. O Corpo de Bombeiros de São paulo e a Defesa Civil do Estado paulista também foram colocados à disposição pelo governador João Doria para atuação na região fluminense.

Fortes chuvas causam mortes e destruição em Petrópolis! Quanta tristeza! Misericórdia meu Deus! #petropolis pic.twitter.com/1vuCOFBeuq — Olice Amorim (@oliceamorim) February 16, 2022

As enchentes chegaram em Petrópolis pic.twitter.com/P1xCN1FHLx — Cássio Maciel 🏳️‍🌈🎭♋ (@GarotoKarioca) February 15, 2022

#SOSPETROPOLIS Temporal em Petrópolis deixa 36 mortos; bombeiros ainda não sabem quantos são os desaparecidos. Grande parte da cidade está sem luz nem água. ‘São inúmeros carros abandonados, ônibus dentro de rios’, disse o secretário de Defesa Civil. pic.twitter.com/5HJ9ptUuVJ — Osvaldo Lima Jr. 22 🇧🇷 (@OsvaldoLimaJni1) February 16, 2022

Petrópolis Rio de janeiro pic.twitter.com/olt0tGeYvx — Tucamaiacaetano (@tucamaiacaetano) February 16, 2022