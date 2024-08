Fiuk confessa uso de texto pronto em post sobre ausência de Fábio Jr. no Dia dos Pais

O ator e cantorfilho do cantor., utilizou suas redes sociais para expressar a dor que sente pela ausência do pai no último Dia dos Pais, celebrado no domingo (11). Em uma série de fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, Fiuk desabafou sobre a falta que o cantor faz em sua vida, surpreendendo seus seguidores com a sinceridade do relato.