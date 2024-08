Filha de Tom Cruise perde mais de R$ 2 milhões de pensão ao completar a maioridade

A partir de agora, ator é responsável apenas pelas mensalidades da faculdade da jovem

Divulgação/Paramount Pictures Apesar de um acordo que permitia a Tom visitas frequentes, a relação entre pai e filha é considerada fria



Suri Noelle, a filha de Katie Holmes e Tom Cruise, completou 18 anos em abril, o que significa que ela não recebe mais a pensão anual de US$ 400 mil, equivalente à cerca de R$ 2,2 milhões, que seu pai pagava. O acordo de divórcio entre Katie e Tom, assinado em 2012, estipulava que a pensão seria paga até que Suri atingisse a maioridade. A partir de agora, o ator é responsável apenas pelas mensalidades da faculdade da jovem. Durante o processo de divórcio, surgiram especulações de que a Cientologia, religião à qual Tom Cruise é vinculado, teria influenciado a separação. Katie Holmes expressou o desejo de criar Suri longe dessa doutrinação. Apesar de um acordo que permitia a Tom visitas frequentes, a relação entre pai e filha é considerada fria, com relatos de que eles não se viam há dois anos e meio. Atualmente, Suri decidiu adotar o nome Suri Noelle em suas atividades artísticas, uma homenagem ao nome do meio de sua mãe. Ela está se apresentando em uma montagem musical de “A Família Addams”, onde utiliza esse nome.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA