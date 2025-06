Flor Gil fala sobre preconceito por ser lésbica: ‘Era tão linda, agora é sapatão’

Jovem revelou que o suporte de seus pais tem sido fundamental para lidar com essas situações

Reprodução/Instagram/@florgildemasi Flor Gil enfatizou a importância desse apoio familiar em sua jornada de autodescoberta e aceitação



Flor Gil, de 16 anos, compartilhou suas experiências em relação ao preconceito que enfrenta por ser lésbica. Em uma entrevista concedida à ‘Revista Capricho’, ela abordou os comentários negativos que frequentemente escuta, como a frase “Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão”. Esses comentários, embora dolorosos, não a abalam tanto quanto poderiam. A jovem revelou que o suporte de seus pais tem sido fundamental para lidar com essas situações. Eles a ensinaram a não levar as críticas para o lado pessoal, o que a ajudou a desenvolver uma resiliência diante do preconceito. Flor enfatizou a importância desse apoio familiar em sua jornada de autodescoberta e aceitação.

Apesar das dificuldades, Flor também recebe mensagens de apoio de seus fãs, que a agradecem por sua coragem em falar abertamente sobre sua sexualidade. Essa interação positiva a motiva a continuar sendo uma voz ativa na luta contra a discriminação. Ela acredita que sua visibilidade pode ajudar outras pessoas a se sentirem mais confortáveis em suas próprias identidades. Em 2023, Flor fez uma revelação importante ao compartilhar sua orientação sexual. Durante uma conversa com sua mãe, Bela Gil, ela se identificou como “uma grande sapata”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA