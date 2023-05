Frank Aguiar termina casamento, mas segue morando com a ex-mulher

Cantor estava casado há quatro ano com Carol Santos, que recentemente passou 10 dias na UTI

Frank Aguiar e Carol Santos estavam casados há quatro anos



O casamento do cantor Frank Aguiar com Carol Santos chegou ao fim após quatro anos. A informação foi confirmada à Jovem Pan nesta terça-feira, 23, pela assessoria de imprensa do artista. “Eles se divorciaram, sim… porém continuam morando na mesma casa”, declarou a equipe de Frank. O casal afirmou, por meio de sua assessoria, que nesse momento precisa de “paz e calmaria”, pois não sabe como essa situação vai se resolver. Eles seguem dividindo o mesmo teto porque Carol acabou de receber alta hospitalar e está em um momento delicado. A ex-mulher do artista ficou 10 dias na UTI (unidade de terapia intensiva) após ter uma reação alérgica a um medicamento, que resultou no diagnóstico de Síndrome de Stevens-Johnson – uma rara e grave doença que causa manchas e irritação na pele. Em entrevista à Quem, o dono do hit Morango do Nordeste afirmou que eles já estão divorciados há mais de dois meses, mas que não poderia deixar a ex-mulher sozinha neste momento. As crises de ansiedade e outras questões psicológicas de Carol acabaram abalando a relação, contou Frank. “A gente resolveu abrir mão do convívio, do amor, do casamento em prol da saúde dela.”