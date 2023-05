Zé Neto enfrenta processo por expor homem traído em show: ‘Além de corno, é fofoqueiro’

Cantor, que faz dupla com Cristiano, explicou que ao receber uma fã no palco acabou falando demais

Reprodução/Instagram/zenetoecristiano Zé Neto, dupla de Cristiano, já recebeu intimação após ser processado por comentário em show



O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, contou que está sendo processado por ter exposto em uma apresentação o nome de um homem que foi traído pela ex. “Tem uma parte do show, na música Notificação Preferida, que a gente fala assim: ‘Tem alguém aqui que está lutando para esquecer um ex amor ou que terminou recentemente?’. Geralmente, algumas pessoas levantam a mão, a gente escolhe aleatoriamente alguém que tenha terminado um relacionamento e sobe [no palco]”, contou o sertanejo no Estação Band FM. De acordo com o cantor, na maioria das vezes, é o fã quem levou o “pé na bunda”, mas desta vez a mulher escolhida é quem tinha colocado um fim no relacionamento.

“Quando falei: ‘Como era o nome da pessoa?’. Ela falou no meu ouvido ‘Paulo’, um exemplo, e eu falei: ‘Gente, todo mundo manda um chupa, Paulo’”, contou aos risos. Ao perguntar a fã porque ela tinha levado um “pé na bunda”, ela contou: “Não foi ele que me largou, fui eu que larguei ele. Mandei um chifre nele”. Foi nesse momento que Zé Neto disparou: “Então o Paulo é corno”. O homem mencionado no show entrou com um processo contra o artista porque as pessoas da cidade onde aconteceu a apresentação passaram a chamá-lo de “corno” nas ruas. O local em que o show foi realizado não foi revelado por Zé Neto, no entanto, ele contou que já foi notificado do processo. “Chegou uma intimação para mim, aí eu fui e falei no show: ‘Além de corno, ainda é fofoqueiro’. É real, estou sendo processado”, concluiu o artista.