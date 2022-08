Funeral de Jô Soares será restrito à família e aos amigos do artista

Informação foi divulgada por Flavia Pedras, ex-mulher do humorista que morreu aos 84 anos

Reprodução/Globo Jô Soares morreu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos, em São Paulo



O velório do humorista e apresentador Jô Soares será restrito a família e amigos próximos. A informação foi divulgada pela ex-mulher do artista, Flavia Pedras, em um post nas redes sociais. Jô morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos. Ele estava internado desde o final de julho no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. “O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país onde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor”, escreveu Flavia em um post no Instagram. Ao longo de sua carreira, Jô estrelou sucessos como o “Viva o Gordo” e se destacou como apresentador dos programas “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, e do “Programa do Jô”, na Globo. A morte do artista foi lamentada por diversos famosos nas redes sociais, incluindo as apresentadoras Ana Maria Braga, Adriane Galisteu e Patricia Poeta.