Gabi Brandt é criticada ao expor fatura de R$ 377 mil no cartão de crédito: ‘Cafona’

‘Como vou pagar? Eu também não sei’, declarou a influenciadora que virou assunto nas redes sociais

Reprodução/Instagram/a7yanka Gabi Brandt gastou mais de R$ 377 mil no cartão de crédito



A influenciadora digital Gabi Brandt virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, após expor o valor gasto no seu cartão de crédito. A também influenciadora Yanka Barreiros postou stories com Gabi mostrando que a fatura da artista estava em mais de R$ 377 mil. “Gente, vocês acham que é meme os 300 mil [reais] do cartão. Não é 300, é 377 [mil]”, comentou Yanka. Demonstrando não acreditar no que estava vendo, Gabi disse: “Como vou pagar? Eu também não sei”. No Twitter, essa exposição do valor da fatura dividiu opiniões e também rendeu piadas. “A Gabi Brandt gasta na fatura mensal do cartão o valor de um imóvel confortável e acha normal postar isso num país onde há 33 milhões de pessoas passando fome”, postou uma pessoa.

“Não, a Gabi Brandt expor uma fatura de cartão de crédito de quase R$ 378 mil como se fosse a coisa mais normal do mundo, em um país com 33 milhões de pessoas passando fome não é cool [legal, em português]. Pelo contrário, é cafona, desnecessário e de extremo mau gosto”, escreveu outra. “Gabi Brandt com 377 mil para pagar de cartão de crédito e eu desesperada que o meu passou dos 200 reais”, brincou um seguidor. “O povo indignado porque a fatura do cartão da Gabi Brandt é no valor de 337 mil reais, a realidade dela não é a nossa, uai, para ela é comum (risos)”, postou outro. “Mano a diferença social é imensurável, vi agora no Instagram que a Gabi Brandt gasta por mês 300 mil, por mês de cartão de crédito. Dinheiro esse que nós pobres mesmo trabalhando uma vida inteira dificilmente conseguimos juntar esse valor”, acrescentou mais um. Veja a repercussão:

A Gabi Brandt gasta na fatura mensal do cartão o valor de um imóvel confortável e acha normal postar isso num país onde há 33 milhões de pessoas passando fome! pic.twitter.com/rrPBFF11jy — Inutilidades da Gabi (@gabizinha_ms) July 6, 2022

// Não, a Gabi Brandt expor uma fatura de cartão de crédito de quase R$378 mil, como se fosse a coisa mais normal do mundo, em um país com 33 milhões de pessoas passando fome não é cool. Pelo contrário, é cafona, desnecessário e de extremo mau gosto. — Thiaguices | Thi Oliveira (@olathiaguices) July 6, 2022

pode ser inveja mas gabi brandt explanar a fatura de 300k como se fosse a coisa mais normal do mundo me irrita num nível fora do normal — bimattus (@bimattus) July 6, 2022

Gabi brandt com 377k para pagar de cartão de crédito e eu desesperada que o meu passou dos 200 reais 🤡 — juliana (@julianacrf_) July 6, 2022

O povo indignado pq a fatura do cartão da Gabi brandt é no valor de 337 mil reais, a realidade dela não é a nossa uai KKKKKKKKKKKKK pra ela é comum — Thays (@thaygabii) July 6, 2022