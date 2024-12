Gabigol posta foto com Rafaella Santos, apaga post e reacende rumores de reencontro

Relacionamento entre o jogador e a irmã de Neymar é marcado por idas e vindas desde 2015

MARCELO DE JESUS/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Postagem aconteceu poucos dias depois de surgirem especulações sobre um possível reencontro entre os dois em Tóquio



Gabigol decidiu remover uma foto de suas redes sociais logo após a publicação, na qual sua ex-namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar, aparecia ao fundo. A exclusão da imagem teria sido motivada pelo grande número de comentários de internautas que perceberam a presença de Rafaella. Essa postagem aconteceu poucos dias depois de surgirem especulações sobre um possível reencontro entre os dois em Tóquio, onde estariam hospedados no mesmo hotel de luxo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O relacionamento entre Gabigol e Rafaella Santos é marcado por idas e vindas desde 2015, com o casal oficializando o namoro em 2017. No entanto, o término definitivo foi anunciado em setembro do ano passado, o que parecia indicar que cada um seguiria seu caminho. Recentemente, no entanto, novos rumores de uma possível reconciliação começaram a circular, especialmente após os dois serem vistos juntos durante férias no Japão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias