Venda de ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 começa nesta quinta

A Fifa confirmou que a venda de ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 começou nesta quinta-feira (19), ao meio-dia, no horário de Brasília. Este torneio contará com a participação de 32 clubes de diversas partes do mundo, com o Brasil se destacando ao ter quatro representantes: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Os torcedores poderão comprar os ingressos pelo site oficial da Fifa até o dia 19 de janeiro. Os preços começam em US$ 30, o que equivale a aproximadamente R$183.

A venda será realizada de forma escalonada, conforme os grupos da fase inicial, que contará com um total de 48 partidas. Os horários de início das vendas variam conforme os grupos. Para os grupos A (Palmeiras) e B (Botafogo), as vendas começam ao meio-dia. Já os grupos C e D (Flamengo) terão ingressos disponíveis a partir das 17h, enquanto os grupos E e F (Fluminense) poderão ser adquiridos a partir das 19h. Os grupos G e H terão suas vendas iniciadas às 15h.

A Fifa também reservou uma quantidade de ingressos para os torcedores dos clubes participantes, que poderão ser comprados diretamente no site da entidade. Flamengo e Fluminense já anunciaram suas estratégias de venda, priorizando os sócios torcedores. O Mundial de Clubes está programado para acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, em diversas cidades dos Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos