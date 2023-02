Gabriela Duarte esclarece se cortou relações com Regina Duarte por questões políticas

Atriz se manifestou nas redes sociais neste domingo, 5, dia em que sua mãe completou 76 anos

Reprodução/Instagram/gabidu Gabriela Duarte homenageou Regina Duarte, que completou 76 anos



A atriz Gabriela Duarte decidiu esclarecer se de fato rompeu relações com a mãe, a também atriz Regina Duarte, por questões políticas. A artista comentou sobre o assunto ao homenagear a ex-secretária especial da Cultura, que completou 76 anos neste domingo, 5. “Hoje é seu aniversário. Parabéns, mãe. Amo você. E para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos… está aí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família. Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem… cada um que cuide do seu CPF (risos)… mas família é o mais importante (pra mim). Feliz ano novo, minha mãe”, escreveu Gabriela na legenda de um post com fotos em que aparece junto com Regina.

Os rumores de que a relação entre mãe e filha estava estremecida começaram em janeiro deste ano, após a veterana atriz apoiar os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, Gabriela postou: “Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade”. Os seguidores também notaram que a atriz deixou de seguir Regina nas redes sociais. Em entrevista ao “Conversa com Bial”, em 2021, Gabriela comentou sobre as cobranças que passou a receber após a mãe se posicionar a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A gente é muito diferente em muitas coisas. Eu entendo que existe uma associação até pelo próprio trabalho, por a gente ter feito personagens muito fortes, como em ‘Por Amor’”, comentou. “Eu não posso administrar decisões e escolhas que não são as minhas.”