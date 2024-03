Gal Gadot dá à luz a quarta filha: ‘Minha doce menina’

Atriz israelense e o marido, Jaron Varsano, casados desde 2008, já são pais de três meninas: Alma, de 12 anos, Maya de seis, e Daniella, de dois

Reprodução/Instagram/@gal_gadot Gal Gadot e sua mais nova mais, Ori



A atria Gal Gadot, 38 anos, interpréte da Mulher Maravilha, deu a luz nesta quarta-feira, 6, a sua quarta filha. A notícia emocionante foi compartilhada por ela em suas redes sociais, recebendo muitas mensagens de parabéns dos fãs e colegas de trabalho. “Minha doce menina, bem-vinda. A gravidez não foi fácil e nós sobrevivemos”, escreveu a atriz. “Trouxeste tanta luz às nossas vidas, fazendo jus ao teu nome, Ori, que significa “minha luz” em hebraico. Nosso coração está cheio de gratidão”, continuou. “Bem-vindo à casa das meninas”, finalizou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atriz israelense e o marido, Jaron Varsano, casados desde 2008, já são pais de três meninas: Alma, de 12 anos, Maya de seis, e Daniella, de dois. Em 2022, em entrevista à revista InStyle, Gal falou sobre sua relação com a materinidade. “Comecei cedo, com 25 anos engravidei de Alma. Sempre quis ser mãe jovem. Três filhos não é brincadeira. Deus as abençoe, mas é tanto trabalho”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gal Gadot (@gal_gadot)

*Reportagem produzida com auxílio de IA