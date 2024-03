Nicolas Prattes encerra contrato fixo com a Globo após nove anos

Ator agora passa a ter contratação por obra, podendo atuar em séries e novelas, inclusive fora da emissora

Reprodução/Instagram/@nicolasprattes Nicolas Prattes estava na Rede Globo há 9 anos



O ator Nicolas Prattes encerrou seu contrato fixo de nove anos com a Rede Globo. Ator estava em Fuzuê, novela que encerrou na última semana. Ele optou por não renovar o vínculo com a emissora após o término da última novela das sete. Agora, ele passa a ter contratos por obra, podendo atuar em séries e novelas, inclusive fora da Globo. Sua carreira teve destaque a partir de 2015, quando protagonizou Malhação: Seu Lugar no Mundo , seguido por Rock Story em 2017. Além disso, Prattes participou de Todas as Flores, cujo último episódio foi ao ar em 1° de junho, pouco antes de Fuzuê estrear na grade da emissora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA